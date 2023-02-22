Milli Muharip Uçak'ın motoru çalıştırıldı

Türkiye'nin en büyük ve en ileri teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 25 Aralık 2022 gecesi motoru takılan MMU'da bir kritik gelişme daha yaşandı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın motoru ilk kez çalıştırıldı ve piste çıktı.

Ön testleri yapılıyor

Daha önce yapılan açıklamalara göre ilk kez 18 Mart'ta hangardan çıkması beklenen MMU bu tarihten önce ön testler için pistten çıkmış oldu. Edinilen bilgiye göre MMU ön testlerden başarıyla geçti.

Üretim aşamalarına 2017 yılı itibarıyla başlanan Milli Muharip Uçak için TUSAŞ, 1.300 mühendisiyle tam kapasite ve geceli gündüzlü olarak çalışmalarına tüm hızlıyla devam ediyor.

Milli Muharip Uçak'ın özellikleri

Tasarım Kabiliyetleri

Düşük Görünürlük

Dahili Silah Yuvası

Büyümeye göre Tasarlanmış

Artırılmış Durumsal Farkındalık

Yüksek Hız

Sensör Birleştirme

Operasyonel Kabiliyetler

Çoklu Rol & Değişken Rol

Görünen Menzil İçinde

Sürekli İyileşme

Hava Hakimiyeti

Görünen Menzil Ötesi

Filo Etkinliği

Eşsiz Kabiliyet

Her görev için tek uçak

Hava Elektroniği ve Sensörler

IRFS (AESA Radar, E.W.) Tümleşik Radyo Frekans Sistemi (Aktif Elektronik Taramalı Anten, Eletronik Harp)

İleri Seyrüsefer Özellikleri (Tümleşik Haberleşme Seyrüsefer Bilgi Sistemleri)

İleri Kokpit /İnsan Makine Arayüzü

Kaynak: Haber 7