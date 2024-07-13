Milli müfredata CHP düşmanlığı

Bu ülkenin yararına yerli ve milli ne varsa düşman olan CHP, bu kez de yerli ve milli hassasiyetle hazırlanan yeni müfredatı hedef aldı. CHP, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin iptaline ilişkin Danıştay’a başvuruda bulundu. Şikayet dilekçesini sunan CHP’li Suat Özçağdaş, müfredat kelimesine bile takılarak, zihniyeti şöyle belli etti: “Türkiye Yüzyılı bir siyasi partinin seçim sloganı. Ayrıca maarif hiçbirimizin kullandığı bir kelime değil. Buradaki temel hedefin laik eğitime yönelik bir saldırı olduğunu anlıyoruz. Modelin içerisinde yiğitlik, mertlik, dürüstlük gibi kavramlar var.”

İstemezük yaklaşımı yanlış

CHP’nin hamlesine ilişkin akit’e konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise, şunları dile getirdi: “Türkiye Yüzyılı mottosu Türkiye için kullanılmıştır. Biz istiyoruz ki 21’inci yüzyıl, bizim yüzyılımız olsun. Hepimiz bu ülkede birlikte yaşıyoruz. Bu tür değerlendirmeler son derece ön yargılı. Bu ülkeye, inancımıza, kültürümüze ait yapılması gerekenler eğitimde yapacağımız reformlarla mümkün olabilir. Yeni müfredatın Danıştay’a taşınmasını doğru bulmuyoruz. Yargıya karşı saygılıyız. Ama esas olan inşaaya katkı vermektir. Biz CHP’nin birikimiyle katkı sunmasını bekleriz. ‘İstemezük, yargıya götürürüz, engelleriz’ tarzı yaklaşımlar yanlıştır ve verilebilecek katkıyı da sıfırlıyor. Biz bu ülkeyi geliştirmeye, güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamaya, günümüzün dünyasında rekabet edebilecek şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.”

Halka şikayet ediyoruz

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da, şunları söyledi: “CHP kendisinden bekleneni yaptı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu iki kez iptal ettirerek öğretmenlere 16 yıl kaybettiren, toplu sözleşme ikramiyesini tümden iptal ettirerek 2.2 milyon memurun kişi başına aylık 410, yıllık toplamda 10 milyar lirasını buharlaştıran CHP şimdi de yeni müfredatın iptalini istiyor. Türkiye ve Maarif kelimesi, içeriğinde de değerler geçtiği için mahkemenin yolunu tutan CHP, son dönemde sicilindeki yasakçı parti imajını yok etmek için yürüttüğü imaj çalışmasının ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Millet yararına ne yapılırsa karşısında duran, ‘cinsiyet eşitlik bakanlığı kuracağız’ diyerek küreselcilerin ifsat projesi eşcinsel LGBTİ türü sapkınlıklara sahip çıkan CHP’yi milletimize şikayet ediyoruz.”

Artık milletle savaşma!

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır da, şunları ifade etti: “CHP’nin müfredata başlık olan ‘Türkiye Yüzyılının’ bir parti sloganı ‘maarif’ kelimesinin ise kullanılmayan bir kelime olduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğine yer verilmediği gibi havadan sudan bahaneler ile dava açması son derece düşündürücüdür. Bir ana muhalefet partisinin kendini bir taraftan halkın değerleri ile bütünleşme gayreti içinde gösterme çabası içinde olması diğer taraftan da yerli ve milli hassasiyetlere savaş açması ne yaman çelişkidir. CHP’nin asıl hedefi inanç ve kültür değerlerimizde yeri olamayan cinsiyetsizlik anlamına gelen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi kavramların müfredatta yer almasını sağlamaktır. Ülkeyi yönetme iddiasında olan ana muhalefet partisi, milletimizin değerleri ile savaşmak yerine öncelikle iktidara geldiğinde uygulayacağı alternatif müfredatı toplumun beğenisine sunma cesaretini göstermelidir.”

“CHP varsa düşmana gerek yok”

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise şunları kaydetti: “CHP varsa düşmana gerek yok! Kurulduğu ilk günden beri halkının dinine, diline, ahlakına, tarihine, kültürüne, namusuna düşman olan bu zihniyet; millî ve manevi ne varsa hep karşısında durmuştur. Nerede milletin hayrına bir oluşum var, karşısında CHP zihniyetini bulursunuz. Kendileri darbecidir, komitacıdır, Siyonist Batılı efendilerine sadıktır, halkına düşman ama LGBT’cidir, terör hamisidir, kendinden olmayan her şeye karşı ve düşmandır. Başından beri ‘milli’ olmayan Eğitim Bakanlığı’nı Siyonist Batı düşüncelerinden bir nebze olsun arındırmaya çalışan şu andaki Bakan beye de hasımlık gütmektedirler. Yeni müfredata düşmanlıkları da bu yüzden. Bu zihniyeti yenmek zorundayız ve Anadolu insanı özüne köklerine dönmek zorunda. Eğitimle idraklerimizi iğdiş ettiler eğitimle çocuklarımızı kurtarabiliriz.”

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