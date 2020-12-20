Milli Mücadelenin cephe gerisinde bir ömür: Anadolu Ajansının ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey

ANKARA (AA) - Milli Mücadele döneminde, Ankara'da cephe gerisinde ülkenin kurtuluşu için mücadele eden Anadolu Ajansının (AA) ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'in vefatının üzerinden 90 yıl geçti.

Hukukçu ve bürokrat Alaeddin Bey, Düyun-u Umumiye nazırlarından Mehmet Şemseddin Bey’in oğlu olarak 1889'da Konya'da dünyaya geldi.

Konya İdadisini bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesine girerek, 1911'de mezun olan Alaeddin Bey, ilk memuriyetini 1914’te Halep Vilayeti dahilinde Zeytin Kazası Müddeiumumi Muavinliği'nde yaptı. Ardından Maraş ve Adana mahkeme azalıklarında görev yapan Alaeddin Bey, 1917’de İstanbul’a gitti ve mütarekeden sonra avukatlığa başladı.

Alaeddin Bey, Milli Mücadele'nin başladığı yıllarda Ankara’ya yerleşti ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Matbaasının Müdürü ve daha sonra İstihbarat Şubesi Müdürü oldu.

Umum Müdürlüğünden Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılması üzerine, 12 Ağustos 1923’te bu göreve vekalet eden Alaeddin Bey, 4 Eylül 1923’te Zekeriya Sertel'in Umum Müdür olması üzerine vekaletten ayrıldı ancak Nisan 1925’te tekrar Umum Müdürü oldu.

Matbuat Umum Müdürlüğü’nden ayrılınca 1 Ocak 1926'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirilen Alaeddin Bey, vefatına kadar görevine devam etti.

Alaeddin Bey, Anadolu Ajansı’nın 1930’ların başında yerli ve yabancı gözlemcilerin takdir ettiği seviyeye gelmesine özverili çalışmalarıyla destek oldu.

- Anadolu Ajansının özerk statüye kavuştuktan sonraki ilk genel müdürü oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve hizmetlerini tüm yurda ve hatta dünya ülkelerine ulaştırabilme çabasında olan AA, içeride, savaşan ve dış dünyadan habersiz kalmış bir halkı ülke ve dünya olaylarından haberdar kılmak için bazı yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele ediyordu.

Bu süreçte dışarıda, ulusal mücadeleyi savunmak, Türkiye'nin haklı istekleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve ona karşı bazı çevrelerin yürüttüğü oyunları boşa çıkarmak zorunlu hale geldi.

Cumhurbaşkanı Atatürk'ün, yakın bir arkadaş grubunu Anadolu Ajansını Batılı anlamda bir haber ajansı kimliğine kavuşturmakla görevlendirmesiyle 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" halini aldı. O tarihlerde, Batı ülkelerinde bile örneği görülmeyen böyle bir yapılanmayla Anadolu Ajansı, özerk statüye kavuştu.

Şirket statüsüne kavuştuktan sonra Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi Nizamnamesi İçtüzüğü'ne göre oluşturulan yönetim kurulunda, ilk genel müdür olarak yer alan Alaeddin Bey, 1 Ocak 1926'da görevine başladı.

Yurdun haklı mücadelesini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını tüm yurda ve dünyaya duyurmak için mücadele eden Alaeddin Bey, 21 Aralık 1930'da 41 yaşında görevdeyken hayata veda etti.

Alaeddin Bey'in vefatı üzerine 1 Şubat 1931'de AA Genel Müdürlüğüne getirilen Muvaffak Menemencioğlu, 19 Ekim 1944'e kadar bu görevi sürdürdü.