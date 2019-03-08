Milli motosikletçi Kadir Erbay, ilk kez Asya Yetenek Kupası'nda

Milli motosikletçi Kadir Erbay, yarın başlayacak Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nda ilk kez piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, ilk ayakta Türk sporcunun yanı sıra Japonya, Tayland, Malezya, Avustralya ve Endonezya’dan isimler yer alacak.

12 yaşındaki genç yetenek yarın saat 12.40'ta sıralama, aynı gün saat 16.35'te de 14 turluk ilk yarışına çıkacak. Milli sporcu, 10 Mart Pazar günü, saat 13.50'de de 14 turdan oluşan ikinci yarışta Losail Pisti'nde mücadele edecek.

Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nın diğer ayakları ise mart, haziran, ekim ve kasım aylarında Tayland, Malezya ve Japonya'da gerçekleştirilecek.







