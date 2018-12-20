Milli masa tenisçilerin hazırlıkları sürüyor





KAYSERİ (AA) - Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Dünya Turu Macaristan Açık Turnuvası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

Kayseri'de kampa giren milli sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 15-20 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek turnuva öncesi, milli takım antrenörleri nezaretinde Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takım kampında, Avrupa ikincisi Özge Yılmaz, Balkan şampiyonu Betül Nur Kahraman, Akdeniz Oyunları ikincisi Sibel Altınkaya ile 2018 Balkan şampiyonu Gülpembe Özkaya yer alıyor.

Bu isimlerin yanı sıra milli takım havuzu içerisinde yer alan ve gelecek vadeden 4 sporcu da antrenmanlara katılarak deneyim kazanıyor.

Çalışmaları takip eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Mücahit Soyak, AA muhabirine, masa tenisinde Türkiye'nin en gözde kadın sporcularının Kayseri'de kampa girdiğini söyledi.

Sporcuların milli takım antrenörleri gözetiminde verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten Soyak, "Bu sporculardan oluşan milli takımımız, Akdeniz Oyunları'nda 4-5 ay önce ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Şimdi de burada Macaristan'da yapılacak turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor." diye konuştu.





- Halil Adak: "Bu kamplar çok önemli"





Milli takım antrenörü Halil Adak, ikisi Fenerbahçe, ikisi de Kayseri Kocasinan Belediyesi sporcularından oluşan milli takımın Macaristan'daki turnuva başta olmak üzere diğer uluslararası şampiyonalar öncesi Kayseri'de kampa girdiğini söyledi.

Birbirinden başarılı dört milli sporcunun burada hazırlıklarının sürdürdüğünü dile getiren Adak, "Sporcularımız, önümüzdeki ay Macaristan'da yapılacak turnuvaya katılacak. Burada olimpiyat kotası alabilmek adına puan toplamak için mücadele edecekler." ifadelerini kullandı.

Milli takım antrenörlerinden Kemal Balım ise kampta bireysel anlamda Avrupa şampiyonu, ikincisi, Balkan şampiyonu sporcuların yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin şu anda iki olimpik sporcusu olduğunu aktaran Balım, "Olimpiyat kotası almaya çalışan sporcumuz var. Gittikleri turnuvalardan ne kadar çok galibiyet alırlarsa puanları da o kadar artıyor. Sporcularımızın ilk 100'e girmesi lazım ki 2020'deki olimpiyatlara katılmaya hak kazansın. Onun için bu kamplar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Gülpembe Özkaya, yaklaşık 8 yıldır masa tenisi oynadığını dile getirdi.

Milli takım kampı için Kayseri'ye geldiklerini ve burada güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını anlatan Gülpembe Özkaya, "Milli takım antrenörlerimizin hazırladığı program çerçevesinde çalışıyoruz. Hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4'e girmek, daha sonra da olimpiyatlara katılmak." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Betül Kahraman ise 5 yıldır masa tenisi oynadığını, kampın oldukça verimli geçtiğini kaydetti.