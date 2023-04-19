Milli manevi değerleri yıllardır hedef alan Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milletin milli-manevi değerlerine hakaretler savuran Genco Erkal'ın yol arkadaşı, Güldür Güldür adlı programda yıllardır iktidarı hedef alan ve dini savunanları hedef almayı alışkanlık haline getiren oyuncu Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü geldi. Haber 7 Buldu'nun TRT'de Mayıs ayı başında başlayacak dizide rol alacağını yazdı.
Güldür Güldür Show'dan ayrılan Onur Buldu'nun yeni adresinin TRT olacağı iddia edildi.
Haber 7'nin haberinde, yıllardır Show TV ekranında sözde mizah adı altında milletin milli-manevi değerlerini hedef alan Buldu'nun, Mayıs ayında başlayacak TRT dizisinin kadrosuna katıldığı aktarıldı.
TRT dizisiyle ödüllendirildiği iddia edilen Buldu'nun bazı Twitter paylaşımları şöyle: