  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Skandal iddia: Lübnanlı koleksiyoncusu, 160 milyon dolarlık sanat eseri ile Hizbullah'ı finanse ediyor! Büyük şok!

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Gayrimüslim profesörden muhteşem hareket: Oruç tutan öğrencileri için bakın ne yaptı

Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk

Ümit Özdağ'dan buram buram 28 Şubat kokan sözler!

Merhum Erbakan Hoca yaşasaydı kiminle yol yürürdü?

MİR İDA, ilk torpido atışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Selçuk size ne yaptı?

Resmen duyuruldu: Almanya: İlk Patriot füzelerini Kiev'e teslim ettik diyerek duyurdu

Dolar kuru bugün kaç lira? Dolarda son güncel rakam: Doların yükseliş! Analistler cevap verdi, o tahminleri
Medya Milli manevi değerleri yıllardır hedef alan Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü!
Medya

Milli manevi değerleri yıllardır hedef alan Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 02:44:00 - 2023-04-19 03:25:18
Milli manevi değerleri yıllardır hedef alan Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve milletin milli-manevi değerlerine hakaretler savuran Genco Erkal'ın yol arkadaşı, Güldür Güldür adlı programda yıllardır iktidarı hedef alan ve dini savunanları hedef almayı alışkanlık haline getiren oyuncu Onur Buldu'ya TRT'den dizi ödülü geldi. Haber 7 Buldu'nun TRT'de Mayıs ayı başında başlayacak dizide rol alacağını yazdı.

Güldür Güldür Show'dan ayrılan Onur Buldu'nun yeni adresinin TRT olacağı iddia edildi.

Haber 7'nin haberinde, yıllardır Show TV ekranında sözde mizah adı altında milletin milli-manevi değerlerini hedef alan Buldu'nun, Mayıs ayında başlayacak TRT dizisinin kadrosuna katıldığı aktarıldı.

TRT dizisiyle ödüllendirildiği iddia edilen Buldu'nun bazı Twitter paylaşımları şöyle:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23