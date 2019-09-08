Milli maç arası ne zaman bitiyor? A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Andorra'yı 1-0 ile geçti. Bu mücadelenin ardından gözler Moldova maçına çevrildi. Milli takım 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, milli maç arası ne zaman bitecek?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Andorra'yı 1-0 ile geçti. Bu mücadelenin ardından gözler Moldova maçına çevrildi. Milli takım 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, milli maç arası ne zaman bitecek? Profesyonel futbol liglerine milli maçlar nedeniyle ara verildi. Peki, milli maç arası ne zaman sona erecek? Milli maç arası ne zaman bitiyor? 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçları nedeniyle profesyonel futbol liglerine bir hafta ara verildi. Futbolda lig heyecanı cuma akşamı oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. İşte, Süper Lig'de 4. hafta programı! Süper Lig puan durumu

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