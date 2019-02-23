0553 313 94 23

Milli kayakçıya babasından "paraşütlü" takip

- Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası için kampa giren milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'un antrenmanlarını, babası yamaç paraşütüyle takip ediyor- Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz:"Antrenmanlarım güzel geçiyor. Babam ile kayak yapıyoruz, kendisi beni yamaç paraşütüyle gökyüzünden takip ediyor"- Baba Osman Yavuz:"Kızım kayakla serbest stilde kaydığında birlikte kayak yapıyoruz. Pistlerdeki kapılara girdiğinde ise yamaç paraşütüyle havadan takip ederek hataları varsa düzeltmeye çalışıyoruz"- Kayak antrenörü Cansel Atilla:"Sporcumuzun Cumhurbaşkanımıza verdiği birincilik sözü var. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Bu yıl ise dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız"

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:55
Milli kayakçıya babasından "paraşütlü" takip

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda geçen yıl slalomda elde ettiği ikincilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği birinci olma sözünü tutmak isteyen milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, kamp çalışmalarını, babasının yamaç paraşütüyle gökyüzünden, antrenörün de yerden takibiyle sürdürüyor.

Kentte 5 yaşındayken kayak sporuna başlayan işitme engelli ve konuşma bozukluğu bulunan 20 yaşındaki milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, ilk başarısını 2015'te Kars'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nda slalom kategorisinde birinci olarak elde etti.

Bir sonraki yıl Erzincan'daki aynı şampiyonada da slalomda birincilik kürsüsüne çıkan Ayşe Kader; 2017, 2018 ve 2019'da Erzurum'da yapılan Türkiye Şampiyonalarında da bu kategoride şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Türkiye'deki başarılarının yanı sıra 2016'da Polonya'da, 2017'de Fransa'da organize edilen Avrupa Şampiyonalarında slalomda ikincilik, Polonya'da 2016'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2017'de Fransa'da aynı şampiyonada üçüncülük elde eden milli sporcu, son olarak Polonya'nın Zakopane kentinde Mart 2018'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yine slalomda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Uluslararası organizasyonlarda başarılarını sürdürmek isteyen Ayşe Kader, Çanakkale'deki 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından diğer başarılı sporcular ile kabul edildi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya şampiyonu olma sözü veren genç sporcu, şu sıralar Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde girdiği kampta günde 6 saatlik çalışma ile 5-11 Mart'da Fransa'da düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.


- Milli kayakçıya havadan ve karadan yakın takip


Ayşe Kader Yavuz'un doğa sporlarına düşkün olan babası Osman Yavuz da kızına büyük destek veriyor.

Baba Yavuz, milli sporcunun çalışmalarını, hatalarını belirleyerek gidermek için yamaç paraşütüyle havadan kamera ile kayıt altına alıyor.

Antrenörü Cansel Atilla ise kayak antrenmanları sırasında yakından takip edip kamera ile görüntülerini çektiği sporcusuna ilişkin notlar tutuyor.

Ardından havadan ve karadan çekilen görselleri izleyen baba Yavuz ve antrenör Atilla, milli sporcunun hatalarını belirleyip ertesi gün kusursuz olarak antrenman yapmasını sağlıyor.


- Sözünü tutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor


Milli sporcu Ayşe Kader Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olacağına inandığını söyledi.

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Ayşe Kader, "Antrenmanlarım güzel geçiyor. Babam ile kayak yapıyoruz, kendisi beni yamaç paraşütüyle gökyüzünden takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a birincilik sözü verdim. İnşallah kendisine verdiğim sözü yerine getirerek Türk bayrağını gururla dalgalandıracağım." diye konuştu.


- Osman Yavuz: "Havadan takip ederek hataları varsa düzeltmeye çalışıyoruz"


Kentte esnaflık yapan baba Osman Yavuz da kızının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kızım kamp sürecine girdi ve çalışmalarına antrenörü Cansel Atilla ile sıkı şekilde devam ediyor. Biz ailece doğa sporlarına düşkün olduğumuz için ben de yamaç paraşütü ve aynı zamanda kayak yapıyorum. Kızım kayakla serbest sitilde kaydığında birlikte kayak yapıyoruz. Pistlerdeki kapılara girdiğinde ise yamaç paraşütüyle havadan takip ederek hataları varsa düzeltmeye çalışıyoruz."

Kayak antrenörü Cansel Atilla ise Ayşe Kader Yavuz ile yazın asfaltta tekerlekli patenle çalışmalara başladıklarını belirterek "Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Dünya Şampiyonası hazırlık kampını başlattık. Burada günde 5-6 saat antrenman yaparak aralıksız şekilde slalom, büyük slalom ve süper-g yarışlarına hazırlanıyoruz. 5-11 Mart'ta Dünya Şampiyonası için Fransa'ya gideceğiz. Sporcumuzun Cumhurbaşkanımıza verdiği birincilik sözü var. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştu. Bu yıl ise dünya şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:55
  1. dünya şampiyonluğu
  2. Ergan Dağı Kayak Merkezi
  3. Erzincan
  4. Kader Yavuz
  5. kamp çalışmaları
  6. kayak
  7. milli sporcu
  8. takip
  9. yamaç paraşütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dağ Yolu, ekonomiyi katlayacak
    1. Dağ Yolu, ekonomiyi katlayacak
    2. Ak Parti’den MÜSİAD’a ziyaret
    3. ATA 2019 AÖF bütünleme sınav sonuçları..
    4. Haramidere'de metrobüs kazası
    5. İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Tamer..
    6. Zeytinburnu Belediyesi, Uluslararası..
    7. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    8. Murat Aydın: "Metro çalışması bizim..
    9. Salgın gibi yayılıyor! 84 kişi öldü,..
    10. Fenerbahçeli taraftarlardan derbi..
    11. "91. Akademi Ödülleri" yarın gece..
    12. Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna..
    13. Tırdan düşen kasalar karayolunu balık..
    14. Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu..
    15. Safranbolu’ya 15 milyon Euroluk içme..
    16. CHP’li adayı Saruhan; “Bodrum’a..
    17. Kaya, “Safranbolu’daki sancağı..
    18. Osmaniye polisinden zehir tacirlerine..
    19. Başdanışman Alagöz’ün acı günü
    20. Başkan Vekili Epcim, 13 aileye misafir..
    21. Karlıova’da kar tekrar etkisini..
    22. MEB okullarla ilgili yol haritasını..
    23. İtalya’nın Bari kenti sahilindebir..
    24. "Fatih Sultan Mehmet’in bedduasını..
    25. Göz kapak düşüklüğü yüz ifadesini..
    26. Haramidere’de metrobüs kazası
    27. Dededen toruna tarihi bir pilavcı
    28. (Özel haber) Metrobüs kazası kamerada
    29. Felçli kuzunun yürümesi için düzenek..
    30. FETÖ'cü astsubay Bolu'da yakalandı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu