Milli karateciler olimpiyat vizesi peşinde





SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için hazırlık çalışmalarını sürdüren A Milli Karate Takımı, 6-8 Eylül'de Tokyo'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'de başarı elde ederek olimpiyat vizesi almak istiyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları hazırlıkları kapsamında yoğun bir takvimden çıkan milli karateciler, 2. Avrupa Oyunları'nın ardından sezonun ikinci yarı kamp çalışmalarını Sakarya'da sürdürüyor.

Milli takım, olimpiyat vizesi için sezonun ikinci yarısında 6-8 Eylül'de Tokyo'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'deki müsabakalarda puan arayacak.





- "Sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yapmak istiyoruz"





Milli Takım Başantrenörü Levent Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de Japonya'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aydemir, 6-8 Eylül'de Tokyo'da gerçekleştirilecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına hazırlandıklarını belirterek, "Müsabakalara 17 sporcuyla katılacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. 2 Eylül'de Tokyo'ya gideceğiz. Sezonun ilk yarısı bizim için çok yoğundu. Çocuklar ellerinden geleni yaptı, ilk yarıyı iyi kapattık. Sezonun ikinci yarısına da Tokyo'da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sakarya'daki kamp alanı bize uygun olduğu için tercih ettik. Burada kampımız eksiksiz devam ediyor." diye konuştu.





- "Sporcularımıza güveniyoruz"





Levent Aydemir, A Milli Karate Takımı'nın geçmişinde başarılar bulunduğunu aktararak, Türkiye'de kadınlar ve erkeklerde takım halinde dünya şampiyonu çıkaran tek ekip olduklarını dile getirdi.

Çalışmaların başarı getirdiğini anlatan Aydemir, "Sporcularımıza güveniyoruz. Ne yapmaları gerekiyorsa yapıyorlar. Fedakarlıkta bulunuyorlar. Başarı istiyorsak hep beraber fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Tabii bu fedakarlığı da herkes isteyerek yapıyor. İsteyince başarı geliyor, biz de bu başarılara katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydemir, geçen yıl Tokyo'daki Premier Lig'de üç finale çıktıklarını ve bu yıl da hedeflerinin tüm sporcuların madalya alması olduğunu kaydetti.

Tokyo'daki müsabakaların olimpiyatlar için puan verdiğine işaret eden Aydemir, "Öncelikli hedefimiz 6-8 Eylül'de Tokyo'da yapılacak Karate 1 Premier Lig'deki bütün kategorilerde madalya almak. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii puan faktörü çok önemli. Puan açıklarını kapatmak gerçekten zor, olimpiyat yolunda kota almak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz; 8 sporcuyla olimpiyatlara katılmak, elimizden geldiğince her maçta iyi dereceler alıp puanları toplamak." değerlendirmesinde bulundu.



