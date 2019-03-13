0553 313 94 23

Milli judocular Rusya'da ter dökecek

- Ekaterinburg Grand Slam Turnuvası'nda Türkiye adına 4 erkek judocu mücadele edecek

13 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Milli judocular Rusya'da ter dökecek


ANKARA (AA) - Judoda Ekaterinburg Grand Slam Turnuvası, 15-17 Mart tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da puan veren müsabakalarda Türkiye adına 4 erkek sporcu mücadele verecek.

Ekaterinburg kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda milli sporculardan, 60 kiloda Samet Kumtaş ile Mihraç Akkuş, 66 kiloda Sinan Sandal ve 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıkacak.

Müsabakaların ardından aynı kentte, 18-21 Mart tarihlerinde ortak çalışma kampı yapılacağı duyuruldu. Kampa, turnuvada yer alan sporcuların yanı sıra, Kayra Sayit, Bilal Çiloğlu, Mustafa Koç, Vedat Albayrak ve Mert Şişmanlar'ın da katılacağı aktarıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:38
  1. Ekaterinburg
  2. Ekaterinburg Grand Slam
  3. judo
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Budamanın tekniklerini öğrendiler
    1. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    2. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    3. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    4. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    5. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    6. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    8. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    11. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    12. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    13. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    14. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    15. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    16. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    17. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    18. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    19. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    21. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    22. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    23. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    24. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    25. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    26. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    27. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    28. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    29. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    30. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!