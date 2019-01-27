Milli judocular, kamp için Japonya'ya gitti



ANKARA (AA) - Erkek milli judocular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp yapacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uluslararası müsabakalarda mücadele edecek milli judocular, İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'ya gitti. Kafilede yer alan 15 sporcu, 23 Şubat'a kadar Tokyo'da antrenman yapacak. Kampa katılacak ay-yıldızlı judocular şunlar: 60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız 66 kilo: Sinan Sandal 73 kilo: Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel 81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç 90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar 100 kilo: Ömer Kemal Aydın +100 kilo: Jaba Mumladze, Kayra Sayit, Sebile Akbulut



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