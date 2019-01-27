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Milli judocular, kamp için Japonya'ya gitti

27 Ocak 2019 Pazar 10:32
Milli judocular, kamp için Japonya'ya gitti


ANKARA (AA) - Erkek milli judocular, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp yapacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında uluslararası müsabakalarda mücadele edecek milli judocular, İstanbul'dan hava yoluyla Japonya'ya gitti.

Kafilede yer alan 15 sporcu, 23 Şubat'a kadar Tokyo'da antrenman yapacak.

Kampa katılacak ay-yıldızlı judocular şunlar:

60 kilo: Bekir Özlü, Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, Salih Yıldız

66 kilo: Sinan Sandal

73 kilo: Bilal Çiloğlu, Umalt Demirel

81 kilo: Vedat Albayrak, Muhammet Mustafa Koç

90 kilo: Mikail Özerler, Mert Şişmanlar

100 kilo: Ömer Kemal Aydın

+100 kilo: Jaba Mumladze, Kayra Sayit, Sebile Akbulut

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 10:32
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