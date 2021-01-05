Milli iradeye yenik düştünüz!

Zekeriya Say İstanbul

Yıllarca bu ülkede tepe tepe kullandıkları darbe mekaniği millet iradesine yenik düştü. Ellerinde sadece provokatif söylem imkânı kaldı.”

Bu apaçık cunta özlemidir

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da şunları kaydetti: “İlker Başbuğ ve Can Ataklı’nın bugünkü söylemleri; Apaçık bir cunta özlemidir. Darbe seviciliğidir. Milli irade düşmanlığıdır. Milletimizin cennet vatanımızda ezelden ebede al bayrağımız ve Ezan-ı Muhammedi’nin altında hür ve barış içerisinde yaşama iradesine ihanettir.”

Darbeye meşruiyet kazandıran zihniyet

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “İlker Başbuğ buyurmuş: ‘Menderes 25 Mayıs’ta erken seçim ilan etseydi, yapılacak darbe milletin siyasi iradesine yönelik olurdu’. Şu mantığa bakın ya! Erken seçim ilan etmeyen bir Başbakana ve hükümetine darbe yapmak meşru o vakit! Darbeye meşruiyet kazandıran zihniyet bu!”

Erkek olan meydana gelsin!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da şunları söyledi: “Darbelerin hepsinin arkasında CHP’nin iktidarını görürsünüz. Ben buradan hodri meydan diyorum. Erkek olan meydana gelsin. Yapabiliyorsanız buyrun. 15 Temmuz’da vatanına ve iktidarına sahip çıkan Türk milletinin asil duruşunu unutmayın!”