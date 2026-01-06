  • İSTANBUL
Milli İrade Platformu'ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız
Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Milli İrade Platformu yaptığı "Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız" açıklamasıyla husumet odaklarına tokat gibi cevap verildi.

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde husumet odaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Aziz Milletimizi hadsizce hedef aldıkları görülmüştür.

Bu tür içerikler; yalnızca açık bir dezenformasyon faaliyeti değil, aynı zamanda devletimizin en üst makamına, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Hazin bir çaresizliğin dışavurumu olan söz konusu eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

 

Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir

Cumhurbaşkanımız, milletimiz tarafından doğrudan seçilmiş devlet başkanıdır. Ona yöneltilen tehditkâr ve itibarsızlaştırıcı söylem ve tutumlar, bir şahsın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve 86 milyonun ortak iradesine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Bu gerçeğin herkes tarafından bilinmesi gerekir.

Allah’a şükürler olsun ki bu kirli medya operasyonlarına karşı necip milletimizin gösterdiği ortak refleks; aidiyet duygusunun ve devlet şuuruna bağlılığının en somut işaretidir.

Bu gibi anlarda, toplumun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu güçlü irade Türk Milletinin en büyük teminatıdır. Anadolu topraklarını yurt edindikten sonra türlü badireleri atlatıp bugünlere ulaşmamızı da bu ferasetli duruşa borçluyuz.

Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz

Bu vesileyle; milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle hareket eden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, milletin pak sinesinde kendine mümtaz bir yer edinmiş Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ilan ediyoruz.

Milletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun!

 

 

1
Yorumlar

Ak seçmenler

Eeyy özgür özel korkma Amerika gelirse seni bile vermeyiz.

Millet

Sayın cumhurbaşkanı'mız başkomutanımız dünya lideri ümmetin umudu gururumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız destekliyoruz emrindeyiz.
