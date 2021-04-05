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Gündem Milli İrade Platformu'ndan amiral eskilerine sert tepki!
Gündem

Milli İrade Platformu'ndan amiral eskilerine sert tepki!

Birçok STK'yı bünyesinde barındıran 'Milli İrade Platformu' tarafından darbe imalı gece yarısı bildirisi yayımlayan vesayetçi amirallere yönelik sert bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:36:00 -
Milli İrade Platformu'ndan amiral eskilerine sert tepki!

 Yeniakit.com.tr 

104 amiral eskisinin darbe imalı gece yarısı bildirisine yönelik bir tepki de Milli İrade Paltformu'ndan geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hatırlatıldığı açıklamada, "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar" denildi.

Milli İrade Platformu tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar!"

'Hodri meydan'

"Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!"

'Bugün de vatan nöbetindeyiz'

"Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhilî ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "Bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."

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