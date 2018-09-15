Milli ilaç ve yazılım için düğmeye basıldı

Milli ilaç ve milli yazılımın hayata geçirilmesi için harekete geçildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde Ankara’da yerli ve milli ilaç ve yazılım üretilebilmesine yönelik bir bilim ve AR-GE merkezi kurulmakta olduğu öğrenildi.Bu yıl içerisinde temellerinin atılıp kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan merkezde ilaç endüstrisinin yanısıra siber güvenlik alanında da önemli projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

HACETTEPE TEKNOKENT’TEN DERS ALINDI

Hacettepe Üniversitesi Teknokenti’nin FETÖ’nün eline geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin başlattığı bu yeni projenin güvenliği bağlamında da devletin ilgili birimlerinden destek alındığı belirtildi. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kurulacak teknokente sızmak için daha proje aşamasında birçok menfaat grubunun harekete geçtiği tespit edilirken, güvenlik birimlerinin projeye ortak olmak isteyen firmaları yakın markaja aldığı kaydedildi.

İSRAİL KÖSTEBEKLERİ DAHA BAŞTAN TESPİT EDİLDİ

Bu aşamada Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne “yüzde yüz milli” yalanıyla satılmaya çalışılan, “Checkpoint” firmasının “Firmware” olarak isimlendirilen internet trafiğini kontrol altına alan güvenlik duvarı cihazlarının, İsrail adına veri yönlendirmesi yapan İsrail menşeli bir ürün olduğu tespit edilerek reddedildi.

“MAKİNE YAPACAK MAKİNEYİ YAPMAK” ANLAYIŞI

Siber güvenlik alanında yazılım ve donanım geliştirilmesi planlanan projenin kendi siber güvenliğinin sağlanmasında da, “makine yapacak makineyi yapmak” anlayışıyla çalışılacağı vurgulandı.