Milli İHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar rahmetle anılıyor

Ankara

Milli İHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar ile "milli teknoloji" yürüyüşü sürüyor

Girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021 yılında hayata gözlerini yumduğunda geride Milli Teknoloji Hamlesi için kritik önemde olan ve başarıyla dönülen kilometre taşları bıraktı. Özdemir Bayraktar, tek bir matkap ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makine tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar, geçen sürede dünyanın önde gelen insansız hava aracı sistemleri üreticilerinden biri haline geldi.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Bayraktar'ın vefatının ardından anısını yaşatmak ve hayatı boyunca yürüttüğü çabaları kalıcı eserler ve etkinliklerle devam ettirmek adına başta Baykar, Bayraktar Teknoloji ve T3 Vakfı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca bir dizi proje hayata geçirildi, çeşitli bağışlar yaptı.

Özdemir Bayraktar'ın isminin yaşatıldığı en önemli tesis, milli insansız hava araçlarının geliştirilip üretildiği Baykar'a ait teknoloji merkezi. Bayraktar'ın kurucusu olduğu ve zaman içerisinde bir "İHA/SİHA mükemmeliyet merkezi" haline gelen üretim üssü, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ismiyle faaliyetlerine devam ediyor. 200 bin metrekare arazi üzerine kurulu tesis, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi'ne sahip bulunuyor. Burada 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 100 bin metrekare kapalı alanda üretim ve entegrasyon faaliyetleri yürütülüyor.

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Baykar ve Bayraktar Teknoloji bağışlarıyla Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK MAM Kampüsü ve Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı Özdemir Bayraktar Camii projeleri hayata geçirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ 1773 Teknopark ve Baykar'ın katkılarıyla İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, Baykar tarafından Kabataş Erkek Lisesi Özdemir Bayraktar İHA Atölyesi kuruldu.

"Çocuk üniversitesi"

Özdemir Bayraktar adına hayata geçirilen projelerde çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiyle buluşma noktaları olan bilim merkezleri de önemli bir yer tuttu. Trabzon’daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, oluşturulan imkanlar ve donatımla önemli bir teknolojiyle buluşma noktası haline geldi.

Merkez, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmek ve bilimin, teknolojinin önemini toplum gözünde artırmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde, 6 farklı atölye, planetaryum (gezegen evi) ve sergi alanı bulunuyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Özdemir Bayraktar Başakşehir Bilim Merkezi'ne de eğitim malzemeleri ve donatım anlamında bağışlar yapıldı.

Samsun Valiliği, Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla oluşturulan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturmak amacıyla bir "çocuk üniversitesi" projesi olarak hayata geçirildi. Keşif Kampüsü'nde öğrenciler, tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitim alıyor. Bunlara ek olarak, çeşitli sanat ve kişisel gelişim eğitimleri ile öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlarda da gelişimini destekleyici atölye çalışmaları yapılıyor. Keşif Kampüsü'nde, 1-4. sınıf öğrencilerinden oluşan okul grupları hafta içi eğitim görürken, sınavla seçilen öğrenciler 2 yıl boyunca hafta sonları sarmal müfredat yöntemi ile 8 farklı alanda kariyer ve farkındalık eğitimleri alıyor. Her temada bulunan birbirinden farklı keşif alanları, çeşitli deney düzenekleri sayesinde atölyelerde sunulan kavramlarının deneyerek ve yaşayarak öğreniliyor. Keşif Kampüsü içerisinde, tematik atölyeler ve keşif alanlarına ek olarak Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Girişimcilik Atölyesi bulunuyor.

İnşaatı devam eden Başakşehir Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Parkı içerisinde bilim merkezi ve Deneyap Atölyesi kurulacak.

Her yıl büyüyen burs programı

Baykar, 2022 yılından itibaren T3 Vakfı aracılığıyla Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nı hayata geçirdi.

Hem maddi olarak desteklerin sunulduğu hem de Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli projelerinde önemli rollerin verildiği burs programında, Vakfın kuruluş̧ yılından bu yana 8 bin 150 öğrenciye burs verildi. 2024 yılında 5 bin öğrenciye burs verilmesi planlanıyor. 2022 yılından itibaren burs programı için 181 milyon 550 bin lira bütçe ayrıldı.

İmkansızlıklar aşıldı

Özdemir Bayraktar'ın ismiyle hayata geçirilen bir diğer organizasyonla dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, çocukların ve gençlerin teknolojiyle buluşmasına imkan sağladı.

Baykar'ın desteğiyle gerçekleştirilen ve imkanı olmayan çocukların aileleri ile birlikte ulaşım masrafları da dahil olmak üzere ücretsiz bir şekilde TEKNOFEST'te ağırlandığı Özdemir Bayraktar Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun Gezi Programı kapsamında Samsun, Ankara ve İzmir’de 150 bin öğrenci TEKNOFEST etkinliklerine taşındı.

Baykar, Bayraktar Teknoloji ve T3 Vakfı dışında da birçok kurum Özdemir Bayraktar ismini kalıcı hale getirmek ve yeni kuşaklarla tanışmasını sağlamak için çeşitli adımlar attı.

Özdemir Bayraktar ismi eğitim kurumlarında

Ankara Elmadağ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise çocukları ortaöğretim sıralarında uzay ve eğitim teknolojileriyle tanıştırmak için faaliyet yürütüyor. Lise, milli ve yerli bilgi ve teknolojinin ışığında, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağı yetiştirmeye katkıda bulunuyor. Toplam 4 bin 770 metrekarelik alanda; eğitim, atölye ve pansiyon binası olmak üzere 3 ana binadan oluşan tesiste, 32 derslik, 6 laboratuvar, 2 resim ve müzik atölyesi yer alıyor.

Esenler Belediyesi, Bilişim Vadisi, İbn Haldun Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Enter Tech İstanbul Teknopark, YTÜ Yıldız Teknopark tarafından TEKNOPARK Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi oluşturuluyor.

Samsun Üniversitesi tarafından tütün hangarından dönüştürülen bir binada Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi hayata geçirildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Sultangazi Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kuruldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi, TÜBİTAK, T3 Vakfı Gaziosmanpaşa Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni oluşturdu. Bilim Gaziosmanpaşa bünyesinde 6-14 yaş grubunun eğitim aldığı 5 farklı bilim atölye teması ve ortaokul ile lise gruplarına yönelik uzun dönem eğitim uygulanan Deneyap Atölyesi bulunuyor.