  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Nedenini açıklayıp duyurdular! Fiyatlar çok sert düşecek

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Çiftçi traktör sürerken rastladı... Heyecan dorukta! İçinden ne çıkacak?

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı

AK Parti, kritik toplantı için o 3 partiye davet göndermedi! O partileri duyanlar şaştı kaldı
Teknoloji Milli İHA motorları görücüye çıktı
Teknoloji

Milli İHA motorları görücüye çıktı

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA Expo 2022 ikinci gününde devam ediyor. 28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek fuarda, milli İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:15:00 - 2022-10-26 16:25:10

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da kapılarını açtı.

Türkiye’nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği uluslararası bir fuar olan SAHA EXPO, 28 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde stratejik öneme sahip pek çok ürünün ilk kez sergilendiği fuarda, yüzde 100 Türk tasarımı ve üretimiyle dikkat çeken İnsansız Hava Araçları (İHA) motorları da yer aldı.

"Yüzde 100 yerli 12 beygirlik motorumuz Bayraktar DİHA'da yer alıyor"

Türkiye’de İHA’lar için motor üreten Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, "İnsansız Hava Araçları (İHA) için iki farklı güç grubunda motor geliştirdik. Baykuş serisinde şu an için 6 beygir, diğeri 12 beygir gücünde olmak üzere iki farklı motorumuz var. 12 beygirlik motorumuzu Bayraktar DİHA'nın üzerinde görebilirsiniz. Bu motor yüzde 100 yerli ve kendi Ar-Ge merkezimizin tasarladığı ve geliştirdiği bir motor. Savunma sanayinde fiyat avantajından çok yurt dışına bağımlı olmamak önemli ancak fiyat konusunda da dünyayla rekabet edebilecek düzeydeyiz. Motorun en kritik ve en stratejik parçalarını Türkiye’de beraber çalıştığımız firmalarla beraber geliştiriyoruz. Motor kontrol ünitesi, güç kontrol ünitesi, aynı zamanda marş motoru görevi gören alternatör gibi parçaların tamamı yerli imkanlarla geliştirilip üretildi" açıklamalarında bulundu.

Şahin, markanın amiral gemisi 2.400 d/d’de 18kW güç üreten tek silindirli motorunun doğalgazlı versiyonunu da fuarda sergilediklerini belirterek, "Ar-Ge merkezimizde geliştirilen doğalgazlı jeneratör motoru, konutlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Doğalgazlı jeneratör, dizele göre yüzde 70 yakıt tasarrufu sağladığı gibi yine dizele göre yüzde 30 daha az gürültü ve en önemlisi sıfır emisyon salınımı yapıyor" dedi.

Selçuk Bayraktar Türkiye’ye açık açık tarih verdi! Kızılelma geliyor, dünya resmen ayağa kalkacak
Selçuk Bayraktar Türkiye’ye açık açık tarih verdi! Kızılelma geliyor, dünya resmen ayağa kalkacak

Gündem

Selçuk Bayraktar Türkiye’ye açık açık tarih verdi! Kızılelma geliyor, dünya resmen ayağa kalkacak

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken KIZILELMA mesajı
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken KIZILELMA mesajı

Gündem

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken KIZILELMA mesajı

Bayraktar KIZILELMA'da kullanılacak! Çakır Füzesi için tarih verildi
Bayraktar KIZILELMA'da kullanılacak! Çakır Füzesi için tarih verildi

Tarih

Bayraktar KIZILELMA'da kullanılacak! Çakır Füzesi için tarih verildi

Yunan medyasından bomba itiraf: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
Yunan medyasından bomba itiraf: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

Gündem

Yunan medyasından bomba itiraf: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

Karakuş, 'ABD, Kızılelma'dan rahatsız! Rusya'dan korkuyor Yunanistan
Karakuş, 'ABD, Kızılelma'dan rahatsız! Rusya'dan korkuyor Yunanistan

Gündem

Karakuş, 'ABD, Kızılelma'dan rahatsız! Rusya'dan korkuyor Yunanistan

İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri
İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri

Gündem

İsmail Demir: Türkiye dünyada bunu yapabilen 10 ülkeden biri

Heyecanlandıran açıklama: En önemli farkı hızı olacak
Heyecanlandıran açıklama: En önemli farkı hızı olacak

Teknoloji

Heyecanlandıran açıklama: En önemli farkı hızı olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23