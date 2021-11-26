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Gündem ‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!
Gündem

‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!

Yıllarca umut tacirliği yaparak kumara teşvik eden Milli Piyango İdaresi, özelleştirildikten sonra ahlaksızlığın dibine vurmaya başladı. Harama davet için her yıl değişik yöntemlerle bilet satmaya çalışan kuruluş, bu yıl da sokak ortasında Hıristiyan azizi Noel Baba kıyafetleri giydirdiği genç kızlarla özellikle erkekleri milli haram tuzağına çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:51:00 -
‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!

Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de insanları kolay yoldan zengin etmek için yüksek meblağlarla harama teşvik eden Milli Piyango İdaresi, bu yılda 120 milyon Türk Lirası gibi devasa bir ikramiye vaadiyle harama davet etmeye devam ediyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca insan, piyango gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Özelleştirildikten sonra insanları kumara teşvik için her yolu deneyen, kimi zaman milli ve manevi şahsiyetleri bile biletlerinin üzerine basan kuruluş, bu yıl ahlaksızlığın dibine vurdu.

Hedefte erkekler var

Daha çok bilet satılması için Ankara’nın en işlek sokak ve caddelerinde dinimizde ve kültürümüzde yeri dahi olmayan Hıristiyan azizi Noel Baba’yı andıran kıyafetler giydirilen genç kızlara piyango bileti sattırılmaya başlandı. Kıyafetleriyle özellikle erkekleri ‘Milli haram’ tuzağına çekmeye çalışan genç kızlar, Ankara’nın en işlek cadde ve sokaklarında harama davet ediyor.

kazananların da hayatı kararıyor

İnsanları haram tuzağına çeken Milli Piyango, geçmiş yıllardaki talihlilerin hayatlarını karartmasıyla hatırlanıyor. Dinimizce açıkça haram olduğu bilinen şans oyunlarının başında gelen Milli Piyango’yu 2003 yılında kazanan banka memuru Yeşim Akyol’un ailesi dağılmıştı. Erzurumlu 9 çocuk babası Ahmet Bayram da 2005 yılında kazandığı 250 bin TL ile kolay yoldan zengin olurken, ikramiyeyi kazandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’a yerleşerek önce eşini boşamış, evlatları ile arası bozulmuş, gece kulüplerinde ve kumar masalarında parasını bitirerek karanlığa gömülmüştü.

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Yorumlar

Mustafa

Bu bilet alanlar yarın bilet satanlarida
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Yeşilçam

Zulüme uğrayan TL için tek kurtuluş yolu Milli Piyango’dur o kadar ne var bunda keşke Milli Piyangoyu tutturan birisi o parayı (Türk Lirası) tahsil edip bankaya yatırsa bak o zaman Türk ekonomisi nasıl kurtuluyor
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