‘Milli haram’da ‘noel kız’lı tuzak!

Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de insanları kolay yoldan zengin etmek için yüksek meblağlarla harama teşvik eden Milli Piyango İdaresi, bu yılda 120 milyon Türk Lirası gibi devasa bir ikramiye vaadiyle harama davet etmeye devam ediyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca insan, piyango gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Özelleştirildikten sonra insanları kumara teşvik için her yolu deneyen, kimi zaman milli ve manevi şahsiyetleri bile biletlerinin üzerine basan kuruluş, bu yıl ahlaksızlığın dibine vurdu.

Hedefte erkekler var

Daha çok bilet satılması için Ankara’nın en işlek sokak ve caddelerinde dinimizde ve kültürümüzde yeri dahi olmayan Hıristiyan azizi Noel Baba’yı andıran kıyafetler giydirilen genç kızlara piyango bileti sattırılmaya başlandı. Kıyafetleriyle özellikle erkekleri ‘Milli haram’ tuzağına çekmeye çalışan genç kızlar, Ankara’nın en işlek cadde ve sokaklarında harama davet ediyor.

kazananların da hayatı kararıyor

İnsanları haram tuzağına çeken Milli Piyango, geçmiş yıllardaki talihlilerin hayatlarını karartmasıyla hatırlanıyor. Dinimizce açıkça haram olduğu bilinen şans oyunlarının başında gelen Milli Piyango’yu 2003 yılında kazanan banka memuru Yeşim Akyol’un ailesi dağılmıştı. Erzurumlu 9 çocuk babası Ahmet Bayram da 2005 yılında kazandığı 250 bin TL ile kolay yoldan zengin olurken, ikramiyeyi kazandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’a yerleşerek önce eşini boşamış, evlatları ile arası bozulmuş, gece kulüplerinde ve kumar masalarında parasını bitirerek karanlığa gömülmüştü.