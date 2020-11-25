Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.
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