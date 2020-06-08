Milli gururumuza sipariş yağıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam verip açıkladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde geliştirdiğimiz yerli ve milli solunum cihazları yurt dışına ihraç ediliyor. Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince yoğun mesai yapılarak üretilen solunum cihazlarına birçok ülkeden de talep geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT canlı yayınında bugüne kadar yerli ve milli olarak üretimi devam eden solunum cihazı için bir çok ülkeden 60 bin adet sipariş geldiğini açıkladı.

Erdoğan "Sağlık turizminde durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazlarını ürettik. Siparişler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 60 bin civarında sipariş var. Bir de aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız şu anda onun çalışmasını yapıyor. ODTÜ'nün çevresinde yapılacak. Orada da ciddi bir sıçrama istiyoruz yapalım. Aşı ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışmalar daha çok, kök hücre, gen tedavisi gibi alanlarda AR-GE yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah, ülkemizi bilgi ihraç eden parlak bir geleceğe taşıyacağız." dedi.