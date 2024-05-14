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Teknoloji Milli gururumuz KAAN birçok ülkeyi geride bıraktı! Üstelik henüz geliştirme aşamasında
Teknoloji

Milli gururumuz KAAN birçok ülkeyi geride bıraktı! Üstelik henüz geliştirme aşamasında

Yeniakit Publisher
2024-05-14 21:24:00 -
Milli gururumuz KAAN birçok ülkeyi geride bıraktı! Üstelik henüz geliştirme aşamasında

Dünyanın en hızlı savaş uçakları sıralamasında milli gururumuz KAAN zirveye yaklaştı.

Milli muharip uçağımız KAAN dünya sıralamasında zirveye oynuyor.

Ülkelerin sahip olduğu savaş uçakları, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. 1947 yılında Bell X-1, havacılık tarihinde çok önemli bir an olduğunu kanıtlayan tarihi bir süpersonik uçuş gerçekleştirdi.

Roketlerle çalışan ve Birleşik Devletler ordusu tarafından geliştirilen bu araştırma uçağı, saatte 1.000 mil hıza yaklaşarak mevcut hız rekorlarını kırdı. Bu durum askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı. Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi.

Zamanla yeni jet modelleri geliştirildi!

Teknoloji geliştikçe, her biri kendine özgü özelliklere ve yeteneklere sahip çeşitli süpersonik jet modelleri geliştirildi.

Ses duvarının aşılmasından rutin olarak ses hızının iki katı hızla uçmaya kadar uzanan bu yolculuk, havacılık tarihinde dikkate değer bir bölüme işaret etmekte ve havacılık ve uzay mühendisliğinde durmaksızın ilerleme ve mükemmellik arayışını vurgulamaktadır.
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Dünya sıralamasında KAAN zirveye yaklaşıyor!

Yapılan araştırmalara göre Rus markası  SUKHOI SU-57 jeti dünyanın en hızl ı savaş uçağı konumunda. Listede 2. sırayı F-22 RAPTOR ile ABD yer alırken, DASSAULT MIRAGE 2000 ile Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor.

6. sırada ise milli muharip uçağımız KAAN  2 bin 470 KM/SA hızıyla 6. sırada yer aldı.

Geliştirme aşamasında olduğu için listeye dahil edilmeyen KAAN, eğer eklenseydi TUSAŞ'ın açıkladığı hız verilerine göre listede 5. sırada yer alacaktı.

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