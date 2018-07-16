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Milli gururumuz Hürjet, İngilizlerin aklını başından aldı

Son dönemlerde yerli ve milli savunma alanlarından dev adımlar atan Türkiye'nin yeni gözdeki milli savaş uçağı 'Hürjet' İngiltere'de sergilendi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:27
Milli gururumuz Hürjet, İngilizlerin aklını başından aldı

İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da, Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden 'Hürjet' sergilendi.

Türkiye'nin milli savaş uçağı projelerinden, jet ve yakın uçuş için tasarlanan 'Hürjet'in birebir yer prototipi, İngiltere'nin başkenti Londra'da boy gösterdi.

'Hürjet', dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Farnborough Airshow'da yer aldı.

Fuarda, 'Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 'Kanatlı Güdüm Kiti', 'Hassas Güdüm Kiti-82', hava füzeleri 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen 'Teber Lazer Güdüm Kiti MK-81', 'MK-82' ve 'L-Umtas'tan oluşan yerli mühimmatlar da yer aldı.

Airshow'da ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak Helikopteri de bir gösteri yaptı.

Atak Helikopteri'nin yaptığı gösteri, organizasyona katılan havacılık uzmanları ve askeri yetkililer tarafından büyük ilgiyle izlendi.

'Hürjet'in yer prototipi,16-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'deki Farnborough Airshow'da dijital kamuflajlı olarak sergileniyor.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:27
  1. Hürjet
  2. milli ve yerli savunma
  3. İngiltere

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