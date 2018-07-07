THY - İmaj
0553 313 94 23

Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:14
Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 110 kilo finalinde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Mammadov'u 9-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, dünya şampiyonu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammet Hamza Bakır, mayıs ayında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da altın madalya almıştı.

Minder güreşinde Avrupa ikinciliği bulunan başpehlivan Fatih Bakır'ın oğlu Muhammet Hamza, böylece çifte şampiyonluk yaşadı. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Serhat Kırık, yarın grekoromen stil 60 kiloda altın madalya için mindere çıkacak. Serhat, finalde İranlı Shahin Eidi Badaghi Mofrad ile karşı karşıya gelecek.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:14
  1. İstanbul
  2. Hırvatistan
  3. Muhammet Hamza Bakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    1. İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi..
    2. Canan Karatay: Bulaşık makinem dahi yok
    3. Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı!..
    4. Katar ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
    5. Ünlü tatlıcıyı vuran bakın kim çıktı!..
    6. Cocu'dan flaş 'Volkan Demirel'..
    7. Annesinin kullandığı traktörün altında..
    8. İzmir'de şoke eden olay!
    9. Hırvatistan Rusya'yı penaltılarla..
    10. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli TBMM’de sohbet..
    11. Humeyni'nin torunu, İran'ı karıştırdı!
    12. Tatilde acı son! Annesi sinir krizi..
    13. Eşcinsellik konusunda İslam'ın..
    14. Milli güreşçi dünya şampiyonu oldu
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    16. "Yemen'de çocuklar ölmesin" protestosu
    17. CHP'de büyük kriz! Kaleler elden..
    18. Mısır'da hastanede korkutan yangın!..
    19. ABD askeri Afganistan'da öldürüldü
    20. El bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!
    Yeni kabinede adı geçen Ethem Sancak konuştu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!
    İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!