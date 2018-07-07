Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden şampiyonada Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 110 kilo finalinde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Mammadov'u 9-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, dünya şampiyonu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Muhammet Hamza Bakır, mayıs ayında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da altın madalya almıştı.

Minder güreşinde Avrupa ikinciliği bulunan başpehlivan Fatih Bakır'ın oğlu Muhammet Hamza, böylece çifte şampiyonluk yaşadı. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Serhat Kırık, yarın grekoromen stil 60 kiloda altın madalya için mindere çıkacak. Serhat, finalde İranlı Shahin Eidi Badaghi Mofrad ile karşı karşıya gelecek.