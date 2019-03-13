0553 313 94 23

Milli güreşçi akademik cübbesini giydi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) yüksek lisans öğrenimini tamamlayan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreş Taha Akgül yüksek lisans diplomasını alarak akademik cübbesini giydi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:53
Milli güreşçi akademik cübbesini giydi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreş Taha Akgül yüksek lisans diplomasını alarak akademik cübbesini giydi.

 

Şampiyon güreşçi Taha Akgül yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Milli güreşçi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda hazırladığı yüksek lisans tezini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda bilim kuruluna başarılı bir şekilde sunarak, yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak cübbesini giydi.

 

Köklü bir üniversitede lisansüstü eğitim almış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taha Akgül, “ Katkı ve desteklerinden dolayı başta Rektörüm Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül’e ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah doktora eğitimim için de öncelikli tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olacak.” dedi.

 

Taha Akgül daha sonra SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a yüksek lisans eğitiminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı ziyarette bulunarak yüksek lisans eğitimi döneminde vermiş olduğu desteklerden ötürü Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Taha Akgül’e akademik cübbesini giydirilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yüksek lisans eğitiminin doktora eğitimi ile de taçlandırmasını arzu ettiğini ifade ederek, “Sizden ve sizin başarılı çalışmalarınızdan oldukça mutluyduk. Yüksek lisansın ardından doktora eğitimine de devam etmenizi arzu ederiz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:53
  1. Sivas
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demir bebek hayata tutundu
    1. Demir bebek hayata tutundu
    2. Oba İlkokulu’nun çevre duvarı..
    3. Kilis 7 Aralık üniversitesinin özel..
    4. 8’inci Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    5. Oyuncaksızçocuklar için "Oyuncak..
    6. "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    7. Provokasyon dedi kaçtı, bari yazılı..
    8. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    9. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    10. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    11. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
    12. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    13. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    14. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    15. Adana'daki cinayet davası başladı
    16. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    17. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    18. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    19. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    20. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    21. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    22. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    23. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    24. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    25. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    26. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    27. Bakan Gül'den noter açıklaması
    28. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    29. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    30. Mesleğinin son tamircisi
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?