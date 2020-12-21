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Aktüel Milli Gözetim Radarı'nın Gaziantep Havalimanı'ndaki saha kabul çalışmaları tamamlandı
Aktüel

Milli Gözetim Radarı'nın Gaziantep Havalimanı'ndaki saha kabul çalışmaları tamamlandı

Radar, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete girecek

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:58:15 -
Milli Gözetim Radarı'nın Gaziantep Havalimanı'ndaki saha kabul çalışmaları tamamlandı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sistem, "Milli Gözetim Radarı/SSR MODE-S Araştırma Geliştirme Projesi" kapsamında geliştirildi.

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi olan Millî Gözetim Radarı'nın Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmaları tamamlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün önemli Ar-Ge projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan radar, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete girecek.

Genel Müdürlük ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen sistem, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacak.

Açıklamaya göre, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

Aynı proje kapsamında yine milli imkanlarla geliştirilen SSR MODE-S sisteminin entegrasyonu da devam ederken, bu çalışma 2022 yılında tamamlanacak.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL) tavsiyelerine uygun tasarlanan ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunun (ICAO) standartlarını da karşılayan radar sayesinde, ithal edilen sistemlerin yerini yerli imkanlarla geliştirilen sistem almış olacak.

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