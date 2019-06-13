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Milli Görüşçülerden flaş 23 Haziran çağrısı: İmamoğlu felakettir, Yıldırım'a atılan oy düşmana...

Milli Görüş Platfromu Sözcüsü Necmettin Aydın, 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aydın yaptığı açıklamada, "İmamoğlu en büyük felakettir, Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze kadar kıymetlidir" dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:14
Milli Görüşçülerden flaş 23 Haziran çağrısı: İmamoğlu felakettir, Yıldırım'a atılan oy düşmana...

Milli Görüş Platfromu Sözcüsü Necmettin Aydın, İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 23 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yapılmış en önemli İstanbul seçimi olduğunu belirten Aydın, Binali Yıldırım'ın kazanması halinde 5 olumlu sonuç doğuracağını söyledi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan hayattayken Saadet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Necmettin Aydın, "İstanbul seçimlerini Binali beyin Kazanması demek Türkiye’nin tüm mevcut gücünü önümüzdeki dört yılda en az ikiye katlaması demektir. İstanbul seçmeninin vereceği oy bu kadar önemlidir. Hiç kimsenin bu kadar önemli bir seçimde, sandığa gitmemek, eften püften nedenlerle yanlış oy kullanmak lüksü yoktur. CHP’nin kazanması halinde iç ve dış mihraklar büyük bir yıkım kampanyası başlatacaktır. Dört büyük yabancı ajansın Türkiye’de ortak bir yayın planlamaları bir tesadüf değildir. İmamoğlu’na coşkulu dış destek anlamsız değildir. Tehlike büyüktür" dedi.

İmamoğlu en büyük felakettir

Aydın, "Birinci olarak İmamoğlu gibi bir felaketten İstanbul’u kurtarmış olacaktır. İçinden kibir fışkıran ve bir önceki dönem Beylikdüzü’nü borç batağına yuvarlayan, israf ve yağma ekonomisinde zirve yapan birinin kazanması İstanbul’un başına gelecek en büyük felakettir. İkinci olarak Sayın Binali Yıldırım gibi bugüne kadar başkanlık yapmış olanlardan daha öte tecrübe, birikim ve icraatın zirvesi, ve bir o kadar doğal, samimi, mütevazı ve en önemlisi 15 Temmuz'un Gazi Başbakan’ı bir şahsiyetin kazanması İstanbul’a çok şey kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a verilen oy düşmana atılmış füze kadar kıymetlidir

"Üçüncü olarak Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler tamamen son bulmuş olacak, muhalefetin erken seçim türküsü söylemesinin önü kesilecek, dört yıl istikrarlı ve kararlı bir icraat dönemi yaşanacaktır. Türkiye dört yılda, her yönden kuvvetli-kudretli bir devlet olacaktır" diyen Aydın, "Dördüncü olarak, içinden geçtiğimiz büyük ekonomik kriz, yavaş yavaş iyileşme dönemine girmiş ve 2021'den itibaren çok güçlü bir ekonomik kalkınma olacağı uluslararası kuruluşlarca da teyit edilmeye başlanmıştır. Bu seçimde Sayın Binali beyin kazanması ile bu süreç daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir. Aksi takdirde Türkiye, daha derin bir ekonomik krize ve kaosa sürüklenebilir. Beşinci olarak, İstanbul seçimlerinde Sayın Binali beyin kazanması, Türkiye’nin S-400'den F-35'e, Doğu Akdeniz'den- İdlib'e, Hakurk'tan-Kandil'e, FETÖ’den PYD-PKK'ya karşı yürüttüğü tüm operasyonlardaki gücünü ve etkisini artıracaktır. Tabiri caizse Binali Beye verilen oy, düşmana atılmış füze kadar kıymetlidir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:14
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • MesutMesut15 dk önce
    Özil in milli ve yerli oldugu yerde fuzeye gerek kalmadi
  • Ebu Harun Ebu Harun 21 dk önce
    Ağzına sağlık.. Necmettin abi.. Vesselam
  • MalikMalik23 dk önce
    Doğru söze itiraz olmaz.Hocam allah senden razıolsun
  • YasinYasin33 dk önce
    Bu kim böyleMilli görüş fetö yü yarattı Tr nin borcu 500 milyar ben yapmadımBunların korkusu nedense çok büyük Bunun sebebi mi yakında öğreniriz
  • AsilAsil47 dk önce
    Kim bu sahtekar milligörüşçü her seçim öncesi saha çıkıp milligörüş adına açıklama yapıyor. Ula çakmagörüşçü Allahın laneti yalancıların üzerine olsun. Sen kim milligörüş kim.
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 51 dk önce
    Hic oy kullanmazken beni oy kullanmaya ikna eden efsane lider N. Erbakan hocanin sozleri gibi konusmussunuz...Saadete partili kardeşlerin insallah icini sizlatir sozleriniz...
  • AliAli54 dk önce
     artık yahu milleti korkuya düşürüp oy mu alabilirsiniz, Milet seçer beğenmezse indirir abartmayın,
  • hasanhasan1 sa önce
    Yine milleti birbirine dusman gosteren aciklamalar.Yine bekaya baglanmis. Sizin politikaniz batsin.
  • Mehmet gavriliMehmet gavrili1 sa önce
    Noktasına kadar doğru.Sayılarımı sunarım.
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Sayın aydın dilinize yüreğinize sağlık çok güzel tahlil ettiniz.Yerinde bir tahlil bu yazıyı temele ithaf olunur.Selam ve dua ile hayırlı günler
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Allah razı olsun hocam, ne güzel söyledi n.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    TAM YERİNE OTURMUŞ BİR LAF ALLAHCC SİZLERDEN RAZI OLSUN EY MÜSLÜMAN TÜRK UYANIK OL BU SADECE BİR BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL HALA ANLAMADINIZMI UYANIK OLUP DIŞ DÜŞMANA VE İÇ UZANTILARINA FIRSAT VERMEYİNİZ.

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