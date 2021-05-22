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Milli Görüşçü STK’lar Filistin için seferber oluyor
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Gündem Milli Görüşçü STK’lar Filistin için seferber oluyor
Gündem

Milli Görüşçü STK’lar Filistin için seferber oluyor

Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) “İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 09:08:00 -
Milli Görüşçü STK’lar Filistin için seferber oluyor

 Yeni Akit  Ankara 

Ankara’da Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya, 26 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Batı dünyasının İsrail’e destek verdiğini, İsrail zulmünü ortaya koyan medya kuruluşlarının linç edilmeye çalışıldığını, İsrail katliamlarının dile getirilme çabalarının, Yahudi düşmanlığı şeklinde lanse edildiğini söyledi. Filistin’e yardımlarını artıracaklarını belirten Köylü, “Orada katliamlar yapılırken, tüm insanlığın onuru yok ediliyor. Gazze’de, Filistin’de yapılan direniş, insanlığın onurunun son direnişidir. Orası insanlık onurunun son kalesidir. Eğer o kale yıkılır, direniş biterse İsrail istediği yere girecek” dedi. MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tonguç da, “Kudüs davası, milletimizin davasıdır. Türkiye cephe hattındadır, bizzat içindedir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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