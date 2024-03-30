Millî Görüş Platformu: İstanbul’u 5 yıl daha rakı masasına meze etmeyelim

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Millî Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, hastanede olmasına rağmen bu pazar sandığa gideceğini ve Sultan Fatih’in emaneti ‘İslambol’ için Murat Kurum’a oy verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yarinki seçimlere gerekirse ambulansla gidip Altıok’a oy vereceğini belirten Millî Görüş Platformu Sözcüsü Aydın, “Bu pazar çok büyük milli bir görevi ifa edeceğiz. Neden? Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız bize şunu öğretti; ‘İslam’da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle, hakkın hâkim olması için çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir’ derdi. Belki elimizde atom bombası yok ama pazar günü İstanbul’u Kurum’un, Ankara’yı Altınok’un kazanması, Cumhur İttifakının zaferle çıkması, bütün ümmeti sevindirecek, ellerinde binlerce atom bombası olan emperyalizmin bombalarını etkisiz hale getirecektir. Ve bu sonuç dört yılda Kaan’ı uçuracak, Altay tankını yürütecek, balistik füze ve koruma kalkanlarımız birinci sınıf olacak ve ikinci uçak gemimiz bitecek inşallah. Mevcut Başkan kazanırsa, İstanbul yabancı elçilerle rakı balık masalarının 5 yıl daha mezesi olacak” dedi.