Milli Gazete'ye uyarı: Duracağın yer orası değil

CHP'nin gazetesi Cumhuriyet paçavrası, altılı masanın ortak seçim beyannamesinde, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği maddesinin olduğunu ileri sürdü.

Saadet Partisi'nin gazetesi Milli Gazete ise, ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi'ne dönüşün olmadığını belirtti.

Partilerin yayınladığı metinde, gerçekten de İstanbul Sözleşmesi'ne dönüş bulunmuyor. Algı oyununa kalkışan Cumhuriyet, muhalif seçmen üzerinde beklenti oluşturarak altılı masayı yönlendirmeye kalkıyor!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Milli Gazete'ye çağrı yapıldı.

Değerlendirmelerde bulunan Ali Karahasanoğlu şunları söyledi:

Şuan itibariyle Sözcü'nün, BirGün'ün, Cumhuriyet'in yönlendirdiği şekliyle CHP yoluna devam ediyor. Milli Gazete'nin dediği gibi, İstanbul Sözleşmesi mutabakat metninde gerçekten yok. Cumhuriyet'in yazdığı yalan. Ama ben de şunu söylüyorum;

"Cumhuriyet'in yazdığı ifade yalan ama Milli Gazete okurları şuna baksınlar, bunlar halen bu yalanlara devam ettiklerine göre, böyle sahtekarca tuzaklar, tilkilikler yapmaya devam ettiğine göre, bunların yanında durmamak gerekir. Bunların gölgesinde uyumamak gerekir.

Milli Gazete'nin duracağı yer, 'İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz' diyen CHP'nin yanı değil, tam aksine o sözleşmeden çıkan AK Parti'nin yanı olması gerekir."