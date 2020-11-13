Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete'nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Koç için Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Koç'un ailesi ve yakınları katıldı.
Namazın ardından Koç'un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.