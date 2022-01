Milli Gazete yazarından "benzin zammı" isyanı

Milli Gazete yazarı Abdulkadir Özkan, doların yükselişi durmasına rağmen, akaryakıt zamlarının hâlâ devam etmesini eleştirdi. İşte o yazı:

"Geçen ay birdenbire dolar şaha kalktı. Her gün, her saat dolar değer kazanırken, paramız değer kaybetti. İş bununla da kalmadı, bütün ürünlerde günlük, hatta saatlik fiyat artışları gelmeye başladı. Diyebiliriz ki birkaç gün daha bu durum devam ediyor olsaydı, toplumda bir panik havasının oluşması kaçınılmazdı. Çünkü fiyatlarda yaşanan artış dolardaki artışı da geçmiş, hiçbir ölçüye uymaz olmuştu. Sanki birileri kısa zamanda cüzdanlarını ve banka hesaplarını doldurmak için düğmeye basmış, fiyatların nerede duracağı belirsiz hale gelmişti. İktidar, aldığı bazı tedbirler ve uygulamaya koyduğu kararlar ile doları 13 TL seviyelerinde tutmaya başladı. Ancak buna rağmen fiyat artışları devam ediyordu. Özellikle de akaryakıt fiyatlarında sanki dolarda fırlamanın yaşandığı günlerdeki durum devam ediyormuş gibi hemen her gün bir akaryakıt ürününe zam geliyordu.

Bu durum, yani akaryakıt fiyatlarındaki artış hâlâ durmuş değil. Piyasalarda bazı ürünlerde bir miktar düşüş yaşansa da genelde dar ve sabit gelirlinin rahat nefes alacak hali yok. Bu noktada piyasadaki fiyat artışları madem başlangıçta dolardaki artışa bağlandı, öyle ise dolar bir noktada sabitlendi, öyle ise zamların durması gerekiyor diye düşünülse de işler öyle gitmiyor. Görünen o ki, akaryakıt, elektrik ve suda yapılan zamlar hayatın her alanını kapsıyor. Yani, mazot, benzin ve LPG’ye yapılan zammın sadece ulaşıma etki edeceğini düşünmek gerçekle uyuşmuyor. Çünkü akaryakıt ve enerjiye yapılan zam hayatın her alanına yansıdığı için artık iş dolarla bağını koparıp ekonomik çöküntünün devamı anlamına geliyor.

Çünkü hiçbir ürünün üretilmesini akaryakıt ve enerji zammından bağımsız düşünmek mümkün değil. Bir yandan bu ürünlere zam yapıp ardından da fiyat artışlarına sorumlu aramanın anlamı kalmıyor. Çünkü sorumlu doğrudan doğruya akaryakıt ve enerji fiyatlarını artıranlar oluyor. Bu bakımdan sözü uzatmadan, eğer iktidar sahipleri akaryakıt ve enerji fiyatlarını artırmayı sürdüreceklerse, bunun tabii sonucu olarak da enflasyon devam edecektir. Bunu bilmemeleri mümkün değil elbette. Kaldı ki, dünya üzerinde yaşanan birtakım gerilimlerin ham petrolün fiyatını artırdığı, Aralık başında 68 dolar olan ham petrolün bu hafta 89 dolara dayandığı belirtiliyor. Yani, ülkemizde akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyat artışlarının sorumlusu bu defa dolar değil, ham petrol fiyatlarında yaşanan fiyat artışları. Sonuç olarak sebep ne olursa olsun ülkemiz ekonomisi yara alıyor.

Böyle olunca, parasını dolardan TL’ye çevirenlere sağlanan bazı avantajlar sonucu dolardaki yükseliş engellenmiş olsa da, bu defaki akaryakıt fiyatlarındaki artışı engellemek için uygulamaya konular bazı tedbirlerin işe yaramadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarını belirleyenler bu ürünlere sahip olanlar. Bunun nereye kadar varacağını tahmin etmek de mümkün görünmüyor. (...)"