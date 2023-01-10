Milli Gazete yazarı, herkesi şaşırttı! Ne yaptın sen Zeki Amca

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, toplanıp toplanıp bir karar alamadığı için "fiskos masası"na benzetilen altılı masaya yöneltilen eleştirilere içerledi. Makalesinde "üslup"tan dem vuran, ancak AK Parti'nin politikalarını destekleyenleri "yandaş" olarak nitelendirerek nasıl bir üsluba sahip olduğunu ortaya koyan Ceyhan, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yandaş söylemlerin altılı masaya taktıkları yeni isim: Fiskos masası!

Yandaş söylemler altılı masanın yani fiskos masasının amacının da Erdoğan’ı iktidardan indirmek ve Cumhur İttifakı’nı dağıtmak olduğunu söylüyorlar.

Yandaş söylemlere bu noktaya kadar itirazımız yok.

Muhalif sözcüler nasıl iktidarda olanları hedeflerine koyacaklarsa iktidar sözcüleri muhalifleri hedef seçeceklerdir.

Bu noktada üslup çok önem kazanıyor. İktidar sözcüleri muhalifleri sinsi olmakla suçladıkları zaman işin boyutu değişiyor. (...)"