Milli Gazete yazarı coştu! Ne yaptın sen Abdülkadir Abi

Milli Gazete yazarı Abdülkadir Özkan, altılı masanın yediği bütün haltları Cumhur İttifakı'na yamamaya çalıştı. Daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen Millet İttifakı için "Ülkenin ekonomik ve sosyal tüm sorunlarına yönelik araştırma ve çözüm yolları konusunda çözümler araştırmış, tüm bunları raporlar haline getirmiş, önemli bir kısmını da toplumun bilgisine sunmuş bulunuyor" ifadelerini kullanan Özkan, gerçekleri ters yüz ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Algı operasyonları ile Millet İttifakı’nı dağıtmaya yorulduğu kadar Cumhur İttifakı ülke sorunlarını çözmeye yorulmuş olsaydı öyle sanıyorum ki, hem toplumun sorunlarına çözüm bulmak; böylece toplumun içine yuvarlandığı sıkıntılardan hem biraz olsun kurtulmasına katkı verilmiş hem de, böylece büyük bir sıkıntı ile boğuşan toplum bir de iktidarın algı operasyonları ile boğuşmak zorunda kalmayabilirdi. Hâlbuki Millet İttifakı ülkenin ekonomik ve sosyal tüm sorunlarına yönelik araştırma ve çözüm yolları konusunda çözümler araştırmış tüm bunları raporlar haline getirmiş, önemli bir kısmını da toplumun bilgisine sunmuş bulunuyor. Diyebiliriz ki, Millet İttifakı seçimlere sorunlara hazırladığı çözüm yolları ile birlikte girecek. Buna karşılık Cumhur İttifakı ise bir takım rakipten top kapma ve bunu gole çevirme iddiaları ile giriyor. Buna karşılık 20 yıldır çözüm bulmadıkları sorunlara bir takım imkânlar sunarak oya çevirmenin gayreti içindeler.

(...) İktidar kendi çözüm aramak ve bulmak yerine Millet İttifakı’nın sunduğu çözümleri de bir takım gündem değiştirmeler ve algı operasyonları yoluyla toplumun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor. Toplum bu gerçeğin farkına vardığında da bu defaki 14 Mayıs seçim sonuçları iktidar sahipleri için unutulmayacak bir ders olabilir."