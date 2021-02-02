Milli futbolcumuz Liverpool'da
Liverpool, Schalke 04'ten milli futbolcu Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Liverpool, Milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.
Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.