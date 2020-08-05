Milli futbolcu İtalyan takımı için sağlık kontrolünden geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona FC, milli futbolcu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden AS Roma'ya transfer olan ve yeteri kadar süre bulamayan 23 yaşındaki stoper, Hellas Verona'nın yolunu tuttu.

İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mert Çetin'in sağlık kontrollerinden geçtiği duyuruldu.

Gençlerbirliği satıştan pay alacak

23 yaşındaki Mert Çetin 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro ücretkarşılığında Roma'ya katılmıştı.

Yapılan anlaşma kapsamında Gençlerbirliği, oyuncunun 5 milyon euroyu aşan bir meblağda satılması durumunda gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin %10'unu alma hakkını da elinde bulunduruyor.