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Spor

Milli futbolcu Efecan Karaca ikinci kez baba oldu

2020-04-27 16:19:50 -
Milli futbolcu Efecan Karaca ikinci kez baba oldu

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen milli futbolcu Efecan Karaca, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Karaca'nın eşi Tuğba Karaca, Alanya Anadolu Hastanesi'nde bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. Karaca çifti bebeğe Derin adını verdi." denildi.

Karaca çiftinin tebrik edildiği açıklamada, "Minik Derin'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz." ifadesi kullanıldı.

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