Milli Futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkartıldı!

Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı bahis oynadığı iddia edilmişti. Son dönemde ekranlarda futbol yorumculuğu yapan Karadeniz'in tüm banka hesapları için inceleme başlatıldı. Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yasadışı Bahis sitelerinin reklamcılığını yaptığı, bahis oynadığı öne sürülen Batuhan Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldı.

Gürcistan'da olduğu öğrenilen Karadeniz'in Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacağı belirtildi.

Karadeniz ile birlikte çok sayıda ismin banka hesaplarının incelendiği iddia edildi.

Daha önce Karadeniz hakkında paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu, "Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Batuhan Karadeniz 24 Nisan 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Orhan Karadeniz'dir. Futbola İçerenköy İdman Yurdu'nda başladı. Daha sonra Beşiktaş'ın seçmelerine katıldı ve kazandı.

BATUHAN KARADENİZ'İN PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

Beşiktaş PAF takımında 2007-2008 sezonunda forma giymeye başlayan Batuhan, 11 Ağustos 2007'de PAF takım ile çıktığı ilk maçta Konyaspor PAF'a 4 gol atınca dikkat çekti.O günden sonra zaman zaman Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkmaya başladı. Sezonun 3. haftasında Gaziantepspor'a 90+5'te attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getirirken Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.O zaman 16 yıl 4 ay 1 günlük iken Batuhan bu golle, Süper Lig'in 50 yıllık tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. 2009 yılında Eskişehirspor'a kiralandı. 11 Mayıs 2010'da daha önce kiralık oynadığı Eskişehirspor'a 2 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 2012-13 sezonu öncesi Teknik direktör Yanal’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek antrenmanlara çıkmayan genç futbolcu, St. Johnstone’la oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının kadrosuna alınmadı ve Twitter hesabından bir açıklama yapan Batuhan, “Yaşananlar doğru. Perşembe günü oynamıyorum ama vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

2012 tarihinde Beşiktaş'a kiralandı 2013-14 Sezonun devre arasında, transferin son gününde Teknik Direktör Okan Buruk tarafından Elazığspor, sezon sonuna kadar Batuhan Karadeniz'i kiralık olarak renklerine bağladı.2014-15 sezonu başlamadan, Teknik Direktör Roberto Carlos tarafından Sivasspor"a transfer edildi. İsviçre Süper Ligi ekiplerinden, Gallen ile 15 Şubat 2016'da sözleşme imzaladı Batuhan Karadeniz, 8 Eylül 2017 tarihinde, 2. Lig takımlarından Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı. Batuhan Karadeniz 2019'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı. 2020'de Trabzon temsilcisi 2. Lig takımı Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. 2021'de Batuhan Karadeniz'in 3. Lig ekibi Iğdır'a transfer olduğu açıklandı.

BATUHAN KARADENİZ EVLİ Mİ?

Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Karadeniz, 2018 yılında Cemre Karadeniz ile evlendi. Çiftin 2 çocukları var.