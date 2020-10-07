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Ekonomi Milli Futbol Takımı'nın maçları ekimde TV+'ta
Ekonomi

Milli Futbol Takımı'nın maçları ekimde TV+'ta

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki önemli maçın yanı sıra İngiltere Premier Ligi'nden tüm maçlar, NBA Finali ve Formula 1 yarışları gibi bol seçenekli spor karşılaşmaları TV+'ta yer alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:40:03 -
Milli Futbol Takımı'nın maçları ekimde TV+'ta

İSTANBUL(AA) - Dijital televizyon platformu TV+, ekim ayında da sporseverleri ekran başında buluşturacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçlarının heyecanından Avrupa'nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Ligi maçlarına, dünyanın en önemli basketbol ligi olan NBA'in finallerinden motor sporlarının zirvesi Formula 1 yarışlarına kadar tüm önemli spor etkinlikleri TV+'ta yayınlanacak.

Millilerin 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Rusya ve 14 Ekim'de Türkiye'de ağırlayacağı Sırbistan karşılaşmaları TV+'tan naklen yayınlanacak. Grubunda 1 beraberlik, bir mağlubiyet alan Türkiye, 3'üncü sırada yer alıyor.

LA Lakers ile Miami Heat arasında oynanan final serisinin tüm maçlarının heyecanı TV+'ta yaşanıyor. Seride LeBron James’li LA Lakers, rakibi karşısında 3-1 önde bulunuyor.

Dünyanın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga mücadeleleri de TV+'ta seyirciyle buluşacak. Milli takımın yıldızlarından Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City maçlarının yanı sıra ligde zirveyi yakından ilgilendiren Mercyside derbisinde lider Everton'la Liverpool 17 Ekim'de karşılaşacak. Ayrıca, aynı gün Manchester City-Arsenal ve 24 Ekim'deki Manchester United-Chelsea mücadeleleri de TV+'tan naklen yayınlanacak. Bundesliga ise her cumadan pazara S Sport2 ile TV+ 78. kanalda futbolseverlerle buluşacak.

TV+ izleyicileri, Formula 1'i de yakından takip edecek. 23-25 Ekim'de Portekiz'deki, 31 Ekim-1 Kasım'da İtalya'daki GP'lerin tüm heyecanı TV+'ta yaşanacak. Ayrıca, 13-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek Türkiye GP'sini de motor sporları tutkunları TV+'tan izleyecek.

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Fransa Açık, bir diğer adıyla Roland Garros'ta da şampiyonlar TV+'ta belli olacak. TV+ 79. ve 80. kanallarında yer alan Eurosport'tan canlı olarak yayınlanan Roland Garros'ta yarın tek kadınlarda yarı finaller, cuma günü de tek erkeklerde finale çıkacak isimler belli olacak. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda 10 Ekim Cumartesi günü tek kadınlarda, 11 Ekim Pazar günü de tek erkeklerde şampiyonlar kupalarına TV+'ta ulaşacak.

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