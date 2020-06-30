Millî elektrikli tren için bir adım daha

Milli Elektrikli Tren Seti’nin Fabrika Testleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile “Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi’nin (TÜVASAŞ) Adapazarı ilçesindeki fabrikasında başladı.

Yıl içinde hizmete girecek

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli elektrikli trenin mayıs sonunda raylara indiğini, bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlandığını belirterek, fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçileceğini söyledi. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçileceğini ifade eden Bakan Varank, testlerin durumuna göre milli tren setlerinin yıl içinde milletin hizmetine gireceğini anlattı. Varank, “Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah, yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak” ifadelerini kullandı.

“İlk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu de konuşmasında Bakanlık olarak, Türkiye’nin büyük başarılarla dolu bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirip güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda olduğu gibi yerli ve milli demir yolu sanayinin gelişimi kapsamında da çok büyük mesafeler kaydettiklerini, tasarım ve üretim sürecini tamamlayarak fabrika testi aşamasına getirdikleri yerli ve milli elektrikli treninin de bunun en güzel kanıtı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah’ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız” bilgisini verdi.

Teknoloji ihraç eden ülkeyiz

“Fabrika testleri başlatılan yerli ve millî trenimizin ilk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak” diyen Karaismailoğlu, trenlerin yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacakları mutluluğu hep birlikte paylaşacaklarını, Türkiye’nin artık teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma gelirken, bu hamlenin ülkenin ulaşım teknolojileri ihracatına da güçlü katkılarda bulunacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, her türlü üretim ve kullanım hakkı kurumlarına ait olan bu projeyle üretilen araçların hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında da kullanılabileceğini dile getirerek, “Saatte 160 kilometre hızındaki bu projenin tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan 225 kilometrelik tren seti projesi 2021 yılında raylara indirilecektir” dedi.

Emin adımlarla ilerliyoruz

Ülkenin artık hızlı ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma geldiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmadığını belirten Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, göstermiş oldukları hedeflerimize odaklanarak ilerliyor ve bugün emin adımlarla ülkemizi geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.