Milli Eğitim'den dikkat çeken mezuniyet kararı! İzin verilmeyecek

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatiline iki hafta kala, okullarda düzenlenecek mezuniyet günü etkinlikleriyle ilgili bir genelge yayımlandı.

Okul müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Etkinlikler için veli izni alınacak. Öğrencilerin gelişim seviyelerine ve pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecek.

VELİLERİ VE OKULLARI KÜLFETE SOKACAK AKTİVİTELERDEN KAÇINILACAK

Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Velileri ve okulları külfete sokacak aktivitelerden kaçınılacak. Etkinlikler için okulların uygun mekân veya alanları kullanılacak. Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet aktiviteleri gerçekleştirilmeyecek. Okul veya kurumlar tarafından planlanan mezuniyet etkinlikleri, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinden onay alınarak gerçekleştirilecek. Okul kültürünü geliştirici, öğrenci merkezli, okulu çevreyle kaynaştıran, okul çalışanları arasında birlik ve bütünleşmeyi sağlayan aktiviteler planlanacak.

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