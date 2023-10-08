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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 18:42:00 - 2023-10-08 18:53:58
Milli Eğitim Bakanlığı Tüm okullarda yasak başladı diyerek açıkladı! Türkiye kararı için açıklama geldi

MEB tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Devletten yapılan duyuruda okullarda yasaklandığı belirtildi.

Yeni eğitim-öğretim yılında okullarda cep telefonu kullanımına yönelik yeni bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını yasakladı. Bu kararın amacı, dijital bağımlılığı önlemek ve eğitim kalitesini artırmak olarak açıklandı.

OKULLARDA YASAKLANDI

Cep telefonu yasağı, MEB tarafından illere gönderilen genelgeyle duyuruldu. Genelgeye göre, öğrencilerin derslerini aksatan cep telefonu kullanımı sınırlanacak ve bu tür cihazlar okul sınıflarına sokulmayacak. Ayrıca, öğrencilerin okul dışında dijital ortamlarda vakit geçirmesi ve ödevler sırasında sosyal medya uygulamalarını kullanması da önlenmeye çalışılacak.
Cep telefonu yasağına uymayan öğrenciler ve öğretmenler için ise çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Öğrencilerin cep telefonlarını sınıfa getirmeleri halinde, cihazlarına el konulacak ve velilerine teslim edilecek. Öğretmenlerin cep telefonlarını ders esnasında kullanmaları halinde ise, disiplin soruşturması başlatılacak.

 

Cep telefonu yasağı, eğitim camiasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı öğrenci, veli ve öğretmenler, bu kararı olumlu bulurken, bazıları ise eleştirdi. Olumlu bulanlar, cep telefonunun dikkat dağıtıcı ve bağımlılık yapan bir etkisi olduğunu, eğitimin verimliliğini düşürdüğünü ve sosyal ilişkileri zayıflattığını savundu. Eleştirenler ise, cep telefonunun eğitimde faydalı bir araç olduğunu, iletişimi kolaylaştırdığını ve acil durumlarda gerekebileceğini ileri sürdü.

Cep telefonu yasağı, yeni eğitim-öğretim yılında okullarda hayata geçirilecek önemli bir değişikliktir. Bu değişikliğin eğitime olan etkisi zamanla görülecektir.

 
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Yorumlar

İsmet

Çok güzel olmuş
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