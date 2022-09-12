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Aktüel Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Bu yıl ilk kez uygulanacak
Aktüel

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Bu yıl ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarında olacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 07:17:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Bu yıl ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı. Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi.

Öğrenciler, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı.

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