Milli Eğitim Bakanlığı alımları! Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı iş başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı, Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA), Kıdemli Ağ (Network) Altyapı Ve Konfigürasyon Uzmanı , Sistem Yöneticisi (Unix), Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı, Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı, Ağ (Network) Uzmanı personelleri alınacak.

YDS ve KPSS puan şartının arandığı sözleşmeli personel alımına ilişkin yayımlanan ilanda tüm detaylar aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alım ilanında şunları dile getirdi:“Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca; 2019 ve 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

Yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 24‐28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 10 (on) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr – personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır” Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına başvuruda bulunacaklar 26-30 Nisan tarihlari arasında başvurularını tamamlamak zorundalar.