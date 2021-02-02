Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarında satırbaşları;
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da beklenen büyük deprem: 'Devlet kentsel dönüşümün yapılmaması için elinden geleni yapıyor gibi'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarında satırbaşları;
Ayrıntılar geliyor...
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