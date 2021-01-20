Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda açıklamada bulundu. Selçuk, "15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var" diye konuştu.