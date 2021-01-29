Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde geldi.

Ocak ayı bitmeden 500.000 tabletin dağıtımını tamamladığını belirten Bakan Selçuk, şubat ayında 100.000 tabletin daha öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.