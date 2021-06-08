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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS soruları' açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS soruları' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki bazı soruların, bazı yardımcı kaynaklardaki soruların aynısı olduğuna yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Selçuki “Biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:47:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS soruları' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında ortaya atılan bazı iddialar hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bununla ilgili müracaat ve itiraz yolları belli"

Bakan Selçuk, iddiaların kanıta dayalı olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

“Öncelikle çocuklarıma başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sağlıklı bir sınav oldu. Biz biliyorsunuz her ay 45’er soru olmak üzere örnek sorular yayınlıyoruz. Bütün bu örnek soruları çocuklarımız, öğretmenlerimiz görsün diye yayınlıyoruz. Bu soruları tabi ki yayıncılar da izliyor. Herkes izliyor ve herkes takip ediyor. Bunlara göre soru hazırlığı yapmak, bunlara göre soru düzenlemek için gayret gösteriyorlar. Elbette bizim yayınladığımız örnek sorular herkes için örnek oluyor. Bu bağlamda biz böyle somut olmayan dedikodu ve söylemler ile hareket etmek yerine, çok daha kanıta dayalı ve bir şekilde neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları ve itiraz yolları belli. Bu yollara müracaat edilebilir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim çok güçlü bir ölçme değerlendirme kadromuz var. Dikkat ederseniz, soruların kendisi ile ilgili bir itiraz yok. Özet olarak şu söylenebilir, böyle bir delil olmazsa, somut şeyler olmazsa ortada daha dikkatli olunmalı. Çünkü bu çocuklar ve öğretmenler ile ilgili bir konu, herkese de daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim."

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