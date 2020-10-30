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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:01:14 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var
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