Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Her zaman ifade ediyoruz, 'resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz' diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var