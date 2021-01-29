Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni gelişmeyi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüzde eğitim ile ilgili açıklamalarının ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni gelişmeyi duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar"

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci tatilin keyfini çıkartmaya devam ederken 2021 okullar ne zaman açılacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Bakan Selçuk, katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarında bulundu. Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 15 Şubat'ı işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci dönem okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin yanıt verdi.

Selçuk, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.