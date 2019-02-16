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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyardı: Yapamazsak büyük problem...

Manisa'da temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek, önümüzde büyük problemler var" açıklamasında bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyardı: Yapamazsak büyük problem...

Manisa Polisevi'nde, milletvekilleri, iş insanları, hayırseverler, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 eğitim vizyonu kapsamında illere ziyaretler gerçekleştirerek, sahadaki paydaşlarla görüşüp istişare yaptıklarını belirtti.

Selçuk, eğitimi, ekonomi ve demokrasiyle buluşturmayı hedefleyen bir bakış açısına sahip olduklarına işaret ederek, eğitimi kapalı ortamlarda ve sınıflarda yapılan bir faaliyet olarak değil üreten, ekonomik bir girişim olarak gördüklerini, tüm bu hususları da demokrasiyle taçlandırmak istediklerini vurguladı.

Eğitimin Türkiye'nin milli ödevi olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:

"Gelecek için bir eğitim vizyonu oluşturmak istiyoruz. Mevcut eğitim sistemini zamanın ruhuyla yeniden yorumlamak gerekiyor. Eğitimde pek çok başarılı adımlar atıldı. 2003'te Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı iken 'keşke elimizde şu imkanlar da olsa' dediğimiz her şeye bugün sahibiz. 'Eğitim sistemimiz kötüydü, şimdi biz çok güzel işler yapıyoruz' demek doğru değil. Geçmişte emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Geçmişle kavga ederek, eskiden yapılanları gerekli gereksiz eleştirmememiz gerekiyor."

Dünyada yaşanan gelişmelerin eğitimin yönünü bambaşka bir yöne çevirdiğine değinen Selçuk, 2040'a gelindiğinde kendilerini hiç karşılaşılmadık bir kırılmanın kendilerini beklediğini çünkü bambaşka bir dünya geldiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün okula başlayan çocuklar dahil dünyadaki herkesin bu tarihlerde büyük bir tıkanma yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü o tarihlerde bugünkü işlerin yüzde 70'ini robotların yapacağı öngörülüyor. İnsanlara yazılım yüklenecek bir yönteme gidiyoruz. Yani dijital olanın fiziksel ve biyolojik olanla bir bedende buluşacağını biliyoruz. Dünyanın gittiği yeri iyi sorgulamamız gerekiyor."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimin, çocuklara kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç olmadığına işaret etti.

Sınav sistemi

Sınav üzerine kurulu sistemin düzenlenmesi gerektiğini belirten Selçuk, "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek, önümüzde büyük problemler var. Çocuklarımızın hayatını, çocukluğunu, ergenliğini bir sınav üzerine yazıyoruz. Eğer okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme kabiliyeti farkını azaltmazsak, sınavın baskısı azalmaz. Sınav baskısının azalması için okullar arasındaki farkı azaltmamız gerek. Sınav sistemi ezber üzerine kuruldu. Bugün sınav sonuna kadar bazı şeyleri unutmayan öğrenciler unutmadığı için başarılı oluyorlar. Eğer bu çocuklar belirli terbiye sisteminde geçemiyorlarsa bütün bu sınav baskısında dolayı düğün, cenaze, bayram, misafir bilmez bir gençliğe doğru gidiyorsa biz bunu çözmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Dünyayla yarışmak istediklerini bunun için çıtanın küresel rekabet olması gerektiğini anlatan Selçuk, "Bu noktada eğitime dünya standartları getirilmeli." ifadesini kullandı.

"Asıl olan öğretmendir, öğretmene yatırım yapmaktır"

Eğitimin merkezinde öğretmenler olduğunu hatırlatan Selçuk, "Asıl olan öğretmendir, öğretmene yatırım yapmaktır. Bu yüzden merkezde öğretmen var, onu güçlendirmemiz itibarına itibar katmamız lazım. Tüm bunlar inşallah bu süreç içerisinde meslek kanunlarını yaparak, bazı özlük haklarını iyileştirerek yapabiliriz. Hepsini planladık, anlaşmalarını protokolleri imzaladık, sektörlerle çalışmaları yaptık. Ve iş başladı tekerlek dönüyor ve büyük bir ivme ile dönecek." diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de kentin, geçmişiyle önemli bir şehir olduğunu, pek çok önemli padişahı yetiştirdiğini, tarım ve sanayi merkezi özelliğinin bulunduğunu anımsattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de eğitimin bir ülkenin kalkınmasının önemli faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
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  • engineerengineer17 dk önce
    Oğuz ata Korkut ata atanınKemiğini sızlattınız yatanınAnasını ağlattınız vatanınÖtelerin ötesinde iz nerdeSoysuzlarda utanacak yüz nerdeDağda bal yiyormuş diyorlar ayıÜzümle beslenir kısrağın tayıKatıksız ekmeği ye memet dayıÇorba kaynıyormuş hanı tuz nerdeSoysuzlarda utanacak yüz nerdeDeli dumrul bir köprüden alırdıAcep kırk köprüden alsa nolurduHaramiler kahır edip ölürdüHelalmiş harammış bilen öz nerdeSoysuzlarda utanacak yüz nerdeKimileri nefsi ile yarıştıŞerefsizce bey dedikçe kırıştıSekiz yıllık dokuz aylık karıştıHükmü ilahidir otuz cüz nerdeSoyzuslarda utanacak yüz nerdeDüğün düğün değil toylar toy değilHanlar ham yıktı beyler bey değilHepisini topla getir şey değilHamlar pişer ama hani köz nerdeSoysuzlarda utanacak yüz nerdeYalan söylüyonuz özünüz koktuRiyakar gözünüz yüzünüz koktuMidemiz bulandı tuzunuz koktuSefaiye verdiğiniz söz nerdeSoysuzlarda utanacak yüz nerde
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 19 dk önce
    MEB'de asıl sorun liyakat. Liyakat olursa buna herkes şahit olacak, tüm sorunlar kendiliğinden hallolacak.
  • hamidohamido21 dk önce
    Bu memleketin en bütük ve en önemli sorunu eğitimdir. Cumhuriyet dönemi boyunca yanlış eğitim uygulaması nedeni ile teknoloji ve istikrar da geri kalmışız malesef. 100 yıldır savaş da görmediğimiz halde.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu27 dk önce
    Geçmişte emeyi geçen herkese şükran borçluymuş ne demek,,Bu Bakanın kafasında hala Vesayetçi bir zihniyeti var ulan geçmişteki Eğitimciler Türkiyenin kökünü kazmaya çalıştılar hala sizler akıllanmadınız,,Çocuk Üniversite bitirmiş İslam dinin sünneti ve Namazın ne olduğunu bilmiyor ,,Tarihte Atatürkten başka hiç bir Atasını tanımıyor ve hala böyledir hala doğru dürüst Milli bir mufradat görmedik sen nasıl bir Nesil yetiştireşceksın arkadaş beyni boş bir Nesil yetişiyor ,,Vesselam,,
  • nostaljinostalji57 dk önce
    Baştan sona16 yıldır 32 kez eğitim sistemini değiştirdiniz. Sisteminiz yok ki otursun. Modern ve çağdaş eğitim veremiyordunuz çünkü kökten dinci İslamın etkisi altındasınız, Okulları kapatıp camilerde de eğitim veremiyorsunuz. İşiniz zor. Türkiye mevcut eğitimi dünyada sondan 3. cü. Afrika ülkelerinden bile aşağı ve geri kaldı. Zaten üniversitelerdeki ki eğitim kalitesi bile 50 yıl önceki Lise eğitimi düzeyinde bile değil. Üniversiteden mezun olananlar işsiz,Avrupa da ise Türk Üniversite diploması tanınmıyor (Tıp hariç) kabul edilmiyor,Lisans için 2 basma geriden başlıyorsunuz. Size sorulsa ALLAh aşükür her şey iyi. Saraydaki kendini kandırma hastalığı,gerçekleri inkar etme tutumu size de sirayet etmiş zaten .İşiniz zor.

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